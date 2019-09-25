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Барцальи официально вернулся в Ювентус

18:23 90 Читати українською
Барцальи официально вернулся в Ювентус
Андреа Барцальи / ФК Ювентус

Бывший защитник туринского Ювентуса Андреа Барцальи вернулся в команду, ставшую для него родным домом.

Экс-центрбэк "Старой синьоры" вошел в тренерский штаб Маурицио Сарри, сообщает официальный сайт клуба.

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Такое развитие событий ожидалось еще летом, сразу после завершения карьеры Барцальи. Однако, в июле стало известно, что он отказался стать помощником Сарри. Теперь же ветеран туринцев, ранее закончивший тренерские курсы в Коверчано, получил должность технического ассистента.

Андреа Барцальи провел в составе Ювентуса 9 сезонов в статусе футболиста и завоевал в общей сложности16 трофеев, в том числе и 8 чемпионских титулов. Также уроженец Тосканы выступал за Асколи, Кьево, Палермо, ряд других итальянских клубов и немецкий Вольфсбург.

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Италия Ювентус Ювентус Маурицио Сарри Маурицио Сарри Андреа Барцальи Андреа Барцальи
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