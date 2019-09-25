П'яніч став черговою жертвою образ через походження у Серії А

Фанати Брешії відзначилися огидним вчинком щодо півзахисника туринського Ювентуса Міралема П'яніча в 5-му турі італійської Серії А.

Хавбек збірної Боснії і Герцеговини зазнав образ на національному ґрунті, повідомляє Football Italia.

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Група фанатів Брешії упродовж матчу скандувала zingaro на адресу П'яніча, коли той торкався до м'яча. З італійської це слово перекладається, як "циган". Це звична образа для гравців із Балкан від радикальних італійських уболівальників.

До слова, Міралем П'яніч відповів на образи з трибун найкращим чином. На 63-й хвилині боснієць, який виріс у Люксембурзі, класним пострілом забив переможний м'яч у ворота "ластівок".

Нагадаємо, що старт сезону 2019/20 в італійській Серії А наразі супроводжується скандалами. Зокрема, Ромелу Лукаку, Франк Кессьє та Естеван Дальбер зазнали расистських образ.

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