38-річний фахівець втратив посаду керманича Флітвуда, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Бартон пішов із команди після трьох нічиїх поспіль в англійській Лізі 1. Ланкаширці наразі йдуть у чемпіонаті 10-ми, мають в активі 29 очок (20 матчів) і відстають від зони плей-офф усього на 3 пункти. Минулоріч Флітвуд із Бартоном на чолі грав у перехідних поєдинках за вихід до Чемпіоншипа, проте поступився Вікому.

Джоуї Бартон очолив Флітвуд у червні 2018-го після яскравої і скандальної водночас ігрової кар'єри у Манчестер Сіті, Ньюкаслі, КПР, Марселі, Бернлі та Рейнджерс.

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