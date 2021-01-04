Бартон звільнений з посади наставника Флітвуда
Керівництво англійського Флітвуда вказало на двері головному тренерові команди Джоуї Бартону. Скандальний екс-хавбек відпрацював із "тральщиками" 2,5 роки.
38-річний фахівець втратив посаду керманича Флітвуда, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Бартон пішов із команди після трьох нічиїх поспіль в англійській Лізі 1. Ланкаширці наразі йдуть у чемпіонаті 10-ми, мають в активі 29 очок (20 матчів) і відстають від зони плей-офф усього на 3 пункти. Минулоріч Флітвуд із Бартоном на чолі грав у перехідних поєдинках за вихід до Чемпіоншипа, проте поступився Вікому.
Джоуї Бартон очолив Флітвуд у червні 2018-го після яскравої і скандальної водночас ігрової кар'єри у Манчестер Сіті, Ньюкаслі, КПР, Марселі, Бернлі та Рейнджерс.
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