Колишній півзахисник збірної Нідерландів і низки європейських команд Едгар Давідс наважився на нову спробу попрацювати в статусі головного тренера.

47-річний уродженець Парамарібо очолив португальський Ольяненсе. Про призначення сам фахівець оголосив у своєму Instagram.

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Новий клуб Давідса нині виступає у групі H третього за силою дивізіону, де наразі посідає 4-те місце. Нідерландець має невеликий тренерський досвід. У 2012-2014 рр. він був граючим тренером англійського Барнета, а торік став асистентом керманича Телстара.

Едгар Давідс розпочав ігрову кар'єру в Аяксі, а потім захищав кольори Мілана, Ювентуса, Барселони, Інтера, Тоттенхема та Крістал Пелас.

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