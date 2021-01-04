38-летний специалист потерял должность коуча Флитвуда, сообщает официальный сайт клуба.

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Бартон ушел из команды после трех ничьих подряд в английской Лиге 1. Ланкаширцы пока идут в чемпионате 10-ми, имеют в активе 29 очков (20 матчей) и отстают от зоны плей-офф всего на 3 пункта. В прошлом году Флитвуд с Бартоном во главе играл в переходных матчах за выход в Чемпионшип, однако уступил Уикому.

Джоуи Бартон возглавил Флитвуд в июне 2018-го после яркой и одновременно скандальной игровой карьеры в Манчестер Сити, Ньюкасле, КПР, Марселе, Бернли и Рейнджерс.

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