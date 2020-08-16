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Мессі після фіаско в Лізі чемпіонів хоче негайно покинути Барселону

16 серпня 22:38 - Читать на русском
Мессі після фіаско в Лізі чемпіонів хоче негайно покинути Барселону
Ліонель Мессі / Фото з відкритих джерел

Сага з відходом лідера каталонців з клубу набирає обертів.

Аргентинський форвард Барселони Ліонель Мессі заявив керівництву каталонського клубу, що хоче покинути "блаугранас" вже цього літа, повідомляє на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер журналіст Esporte Interativo Марсело Бехлер.

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33-річний нападник незадоволений керівництвом клубу і не має наміру продовжувати контракт, розрахований до червня 2021 року. Ліонель готовий залишитись у стані "синьо-гранатових" лише при умові, якщо у керівництві клубу відбудуться серйозні зміни.

Нагадаємо, у чвертьфіналі Ліги чемпіонів Барселона була розгромлена Баварією 2:8 і вилетіла з турніру, пропустивши в одному матчі вісім голів вперше з 1946 року.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Головне Ліонель Ліонель Мессі
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