Роналду і Мессі завершують еру – провальний сезон у Лізі чемпіонів може спричинити відхід легенд

Барселона слідом за Ювентусом припинила виступи в найпрестижнішому клубному турнірі Європи. Жахлива поразка від Баварії з рахунком 2:8 поставила хрест на мріях Ліонеля Мессі та Ко про тріумф у Лізі чемпіонів 2019/20. Як відомо, раніше шанси виграти ЛЧ втратив і Роналду – його Ювентус сенсаційно вилетів від Ліона ще в 1/8 фіналу.

Лео та Кріштіану одночасно не зіграють у півфіналі турніру вперше з 2005 року – тоді четвірку найсильніших команд Європи склали Ліверпуль, Челсі, Мілан та ПСВ. Таким чином, за вирішальними протистояннями ЛЧ, які пройдуть вже наступного тижня, лідери Барселони і Ювентуса спостерігатимуть лише з екранів своїх телевізорів.

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Схоже, ера двох головних зірок сучасності поступово наближається до завершення – принаймні, у Лізі чемпіонів. Так, Кріштіану є найкращим бомбардиром в історії турніру (130 голів), а Мессі посідає друге місце (115 влучних ударів), але сезон 2019/20 склався для обох відверто посередньо. У поточному розіграші ЛЧ аргентинець забив лише 3 голи у 8 матчах, а португалець відзначився 4 рази. Це найгірший показник як для Мессі, так і для Роналду за останні кілька сезонів. Наразі лідер Барселони посідає тільки 38 місце у списку бомбардирів поточної Ліги чемпіонів, Кріштіану – 20-й. Погодьтеся, не зовсім звичні показники, адже Роналду 7 разів ставав найкращим бомбардиром турніру за підсумками сезону та зібрав у своїй колекції 5 кубків. Мессі 6 разів здобував "Золотий бутс" ЛЧ та має в активі 4 перемоги в турнірі.

Менше, ніж у сезоні 2019/20, Лео забивав ще тоді, коли лише розпочинав свій шлях у дорослому футболі. У сезоні 2005/06 аргентинець забив 1 гол, після чого найгіршим результатом для Мессі стали 6 голів у кампанії 2015/16. Що стосується Роналду, то востаннє Кріш забивав лише 4 голи ще в сезоні 2008/09, виступаючи за Манчестер Юнайтед.

У свої 35 років португалець, схоже, зрозумів, що виграти Лігу чемпіонів за межами Мадрида буде складно. Так, до КР7 є мінімум претензій, адже саме він своїм дублем до останнього зберігав для "Старої синьйори" надію пройти до чвертьфіналу, а в минулому сезону оформив хет-трик у ворота Атлетіко, подарувавши феєричний камбек. Проте, один в полі – не воїн. Можливо, саме тому Роналду начебто готовий попрощатися з Ювентусом та розглядає варіанти з переходом в інший клуб.

Що стосується Мессі, то 33-річний аргентинець провалив вирішальний двобій із Баварією. Барселона вперше за останні 6 років завершила сезон без жодного трофею, перервавши розкішну серію. Мюнхенський гранд яскраво продемонстрував перевагу командної гри над культом особистості – навіть такої, як Мессі. Аргентинець відверто провалив гру, а в його очах читалися безвихідь та нездатність щось змінити. Лео ще до перерви усвідомив неминучість фіаско та п'ятого поспіль сезону без ЛЧ. Фото лідера Барси у перерві матчу облетіло весь світ.

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Провідне іспанське видання Marca проводить відповідне опитування на своєму сайті. Левова частка читачів (3 чверті на момент виходу цього матеріалу) вважають, що гегемонія Мессі та Роналду добігла кінця. На їхню думку, Кріш із Лео вже не мають такого визначального впливу на гру своїх команд, як раніше. Символічно, що найвеличніші футболісти сучасності одночасно задумалися над зміною клубу після гучних фіаско. Мессі начебто втомився від постійного тиску та хоче піти, а Роналду все ще прагне поборотися за ЛЧ в складі більш амбітного клубу.

Абсолютно все має властивість колись закінчуватися – епоха Мессі та Роналду дійсно підходить до завершення. Поточний сезон Ліги чемпіонів 2019/20 підтвердив, що головні зірки сучасного футболу є такими ж людьми, як і всі інші. Роки беруть своє, тому демонструвати іноплатетний рівень гри та результативності стає все важче і важче. Час не шкодує нікого – навіть таких геніїв, до завершення кар'єри яких залишилося не так довго. На обрії вже з'являються нові зірки футболу – Джейдон Санчо, Ерлінг Холанд, Кіліан Мбаппе, Жоау Феліш та інші.

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