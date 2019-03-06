Бартомеу: Зараз Мессі сильніший, ніж будь-коли

Лідер "блаугранас" Ліонель Мессі може закінчити кар'єру на Камп Ноу. Президент Барси розповів, що аргентинцю готують новий контракт.

Президент "синьо-гранатових" Жозеп Бартомеу заявив, що каталонський клуб незабаром продовжить контракт з аргентинським нападником.

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"Ми повинні шукати талановитих людей. Це буде інша Барселона, але я не думаю, що перебудова відбудеться найближчим часом. У Мессі є контракт до 2021 року. Гадаю, ми його продовжимо. Він сильніший, ніж будь-коли. У нього є амбіції і бажання", – сказав Бартомеу під час візиту на радіостанцію Сardena SER.

Нагадаємо, Ліонель виступає у складі "блаугранас" з 2003 року. За цей час він встиг здобути цілу низку різноманітних командних трофеїв, а також здобув п'ять "Золотих м'ячів".

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