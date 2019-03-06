Бартомеу: Сейчас Месси сильнее, чем когда-либо

Лидер "блаугранас" Лионель Месси может закончить карьеру на Камп Ноу. Президент Барсы рассказал, что аргентинцу готовят новый контракт.

Президент "сине-гранатовых" Хосеп Бартомеу заявил, что каталонский клуб вскоре продлит контракт с аргентинским нападающим.

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"Мы должны искать талантливых людей. Это будет другая Барселона, но я не думаю, что перестройка состоится в ближайшее время. У Месси есть контракт до 2021 года. Думаю, мы его продлим. Он сильнее, чем когда-либо. У него есть амбиции и желание", – сказал Бартомеу во время визита на радиостанцию Сardena SER.

Напомним, Лионель выступает в составе "блаугранас" с 2003 года. За это время он успел одержать целый ряд различных командных трофеев, а также стал обладателем пяти "Золотых мячей".

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