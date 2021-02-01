Колишній президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу не оминув увагою інформацію про вражаючі суми у контракті Ліонеля Мессі з клубом.

"Дуже сумно чути, що я нібито злив інформацію про контракт Мессі. Це цілковита маячня. Конфіденційність професіональних контрактів – це дуже серйозне питання.

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Говорити на телебаченні та звинувачувати легко, але жартувати ми не маємо наміру, тому що це закінчиться судом. Між іншим, як зі спортивних, так і з комерційних причин, Мессі заслуговує тих грошей, що отримує. Якби не пандемія, Барселона виплатила б усю належну суму", – наводить слова Бартомеу AS.

Зазначимо, що видання El Mundo опублікувало зарплатну відомість Ліонеля Мессі за останні 4 роки. Згідно з контрактом аргентинець отримує понад 555 млн євро зарплатні без урахування податків та ще близько 200 млн бонусів.

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