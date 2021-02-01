Бывший президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу не обошел вниманием информацию о впечатляющих суммах в контракте Лионеля Месси с клубом.

"Очень печально слышать, что я якобы слил информацию о контракте Месси. Это полная ложь. Конфиденциальность профессиональных контрактов – это очень серьезный вопрос.

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Говорить на телевидении и обвинять легко, но шутить мы не намерены, так как это закончится судом. Между прочим, как по спортивным, так и по коммерческим причинам, Месси заслуживает тех денег, что получает. Если бы не пандемия, Барселона выплатила бы всю причитающуюся сумму", – приводит слова Бартомеу AS.

Отметим, что издание El Mundo опубликовало зарплатную ведомость Лионеля Месси за последние 4 года. Согласно контракту аргентинец получает более 555 млн евро зарплаты без учета налогов и еще около 200 млн бонусов.

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