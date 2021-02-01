Барселона після восьми поспіль матчів на виїзді повернулася на Камп Ноу, щоб провести поєдинок проти Атлетіка. В однозначно центральному матчі 21-го туру Ла Ліги "блаугранас" мали подвійну мотивацію: по-перше, вони могли взяти реванш за поразку у фіналі Суперкубка, а по-друге – з'явився шанс обійти Реал у таблиці завдяки кращій різниці голів. Щоправда, баски під керівництвом Марселіно виграли п'ять останніх матчів у всіх турнірах. Словом, очікувалась грандіозна битва.

Шедевр Мессі зі штрафного у відеоогляді матчу Барселона – Атлетік – 2:1

Барселона почала дуже агресивно. Каталонці одразу зі стартовим свистком захопили контроль над м'ячем і підняли темп, створивши дебютний момент вже на 5-й хвилині – це Мессі вирвався віч-на-віч з Сімоном під кутом. Унаї врятував Атлетік, а за дві хвилини голкіпер ще й витягнув з-під поперечини постріл Грізманна з лівого краю штрафного.

На 14-й хвилині з дистанції пробив П'яніч – вийшло неточно, однак Мессі грудьми підправив м'яч у ворота. Сфера пролетіла над каркасом! Крім цих епізодів, у господарів пройшла низка швидких атак із класними відкриваннями, однак завершення у них не було.

Баски явно не витягували таку інтенсивність, намагаючись збити її жорсткою грою в єдиноборствах. У фіналі Суперкубка такий підхід приніс перемогу, однак на Камп Ноу він дуже швидко погубив Атлетік. На 19-й хвилині Матео Лаос помітив дрібний фол на лінії півкола та призначив штрафний, а Мессі прямим ударом з нього поклав м'яч у праву дев'ятку – 1:0!

Атлетік відповів на 22-й хвилині подачею Муніаіна зі штрафного, яку вибили під удар Берчіче з лінії. Юрі пробив у прямо у тер Штегена – цей удар став першим і останнім для басків у першому таймі. Барса ж одразу огризнулася несподіваним походом Араухо в атаку; в її завершенні Рональд хитнув захисника та вистрілив метрів з 24-х – поруч з дальньою стійкою!

Каталонці сильно тиснули у першій половині першого тайму, однак після удару Араухо "блаугранас" несподівано збавили в активності. За наступні 20 хвилин господарі не провели жодної цікавої атаки, хоча й Атлетік нічим небезпечним розродитися не зумів. Аж перед самим свистком на перерву "блаугранас" зуміли вискочити у контрвипад зусиллями де Йонга та Мессі – в його завершенні Дембеле стріляв з правого краю штрафного, запустивши м'яч на трибуни. Все.

Другий тайм починався у схожому руслі. Нічого не віщувало біди, але вона прийшла вже на 49-й хвилині: Рауль Гарсія прорвався лівим флангом і виконав передачу на дальню стійку під замикання де Маркосу, а Жорді Альба при спробі заблокувати простріл зрізав м'яч у власні ворота – 1:1! Каталонці довго сперечалися на предмет фолу з боку Оскара, але VAR прийняв сторону Атлетіка.

Барселона зуміла вичавити момент у відповідь аж через десять хвилин після голу, однак епізод реально претендував на взяття воріт – Грізманн виконав класну подачу в центр штрафного, а мініатюрний П'яніч головою пробив у дальній кут. Сімон врятував Атлетік. Втім, агресія господарів тривала недовго. Цей момент виявився останнім на наступні 15 хвилин (якщо не згадувати про контроверсійне падіння Дембеле у штрафному на 69-й хвилині, яке арбітр проігнорував).

В середині першого тайму Більбао здорово тримав Барсу на дистанції, та ще й намагався підчатувати каталонців на контратаці. На 72-й хвилині гості ледь не спіймали суперника на помилці, вискочивши у контрвипад з пострілом Беренгера з правого краю штрафного – повз ближню стійку!

Покарання за марнотратство на Камп Ноу прилетіло вже на 75-й: Мінгеса класно відкрився під передачу Дембеле на правий фланг карного майданчика та одразу ж прострілив на Грізманна, а той замкнув у дотик – 2:1! Баски сподівалися на офсайд, але VAR підтвердив чистоту голу.

Атлетік змушений був йти уперед. На 80-й хвилині настирні баски ледь не шокували Барсу вдруге: Муніаін п'яткою запустив на лівий край штрафного Берчіче, а той прострілив на лінію воротарського – Вільямс не встиг на замикання на лічену секунду!

Щоправда, наступного моменту довелося чекати аж вісім хвилин, але він знову був небезпечним – це Рауль Гарсія завдав дальнього удару повз дальню дев'ятку. Барса в цей період майже не контратакувала, а Рональд Куман ще й зняв з гри Грізманна заради виходу додаткового центрбека. Господарі грали на утримання результату.

Атлетік не зміг розродитись бодай ще одним моментом, а от Барса в компенсований час вискочила у контратаку 3-в-1 – в її завершенні Мессі покотив на Альбу, а той потужно пробив з лівого краю штрафного. Сімон врятував від третього голу, однак врятуватись від поразки гості так і не зуміли. Фінальний свисток зафіксував перемогу "блаугранас".

Таким чином, Барселона набрала 40 очок, випередивши Реал у турнірній таблиці Ла Ліги завдяки кращій різниці голів. Атлетік, маючи в активі 24 залікових бали, залишається одинадцятим.

Барса набрала хід

Матч проти Атлетіка став яскравою демонстрацією всієї неоднозначності й проблемності Барселони. Команда Рональда Кумана у перші 25 хвилин довела, що здатна трощити найбільш організовані колективи Іспанії, створюючи моменти на будь-який смак, але потім вимкнулась з гри.

Каталонцям достатньо було всього двох якісних атак за весь другий тайм, щоб забити вдруге, але більшого вони і не створили. Атлетік же за весь поєдинок організував півтори осмислених атаки, однак реалізував першу з них. Це негативно характеризує оборону та рівень концентрації футболістів Барси, однак тут теж не все однозначно – баскам за 94 хвилини дозволили провести всього один незаблокований удар з меж штрафного. Та і загалом гості не награли навіть на третину голу.

Всі ці суперечності протягом окремих матчів і є причиною відставання від Атлетіко на десять очок та поразки в Суперкубку. У цієї нестабільності є причини, але це вже питання окремого матеріалу – хоча, здається, всі і так розуміють проблеми з роллю Мессі та дисбалансності при пресингу. Втім, в останніх п'яти турах Ла Ліги "блаугранас", попри всі негаразди, здобули п'ять перемог, наздогнавши Реал у турнірній таблиці.

Ба більше: у січні за очікуваними голами, очікуваними пропущеними, кількістю передач на просування та очікуваними очками підопічні Рональда Кумана стали найкращою командою Ла Ліги – причому Атлетіко навіть не другий. Невже це повернення у гонитву за золотом?

На тлі "матрацників" у каталонців взагалі надпотужна статистика. Так, мадридці переважають за результативністю, однак свої 13 голів вони вибили всього з 6,49 xG (без пенальті), а каталонці забили 12 з 11,91 xG. При цьому Барса ще і пропустила менше (3 проти 5), і допустила моментів всього на 2,14 очікуваних голи. Славнозвісна оборона Чоло Сімеоне привезла на 3,74, хоча за складністю суперників у команд була рівність.

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Втім, це лише цифри без урахування контексту. Навіть найменш освічений у тактичних питаннях вболівальник розуміє, що порівнювати оборону Барси й Атлетіко неможливо – у мадридців вся система вибудувана під захист, який пропустив найменшу кількість голів серед усіх команд з топ-5 чемпіонатів. Показники інтенсивності пресингу та відбирань у Барси можуть бути навіть більшими, але у топ-матчах вона ніколи не контролюватиме поле з такою ж чітко структурою, як у Атлетіко.

Атакувальний оверперформанс у випадку з "матрацниками" теж не є суттєвим показником. По-перше, це занадто специфічна команда, яка в принципі атакує рідко (особливо після своїх голів) і стабільно забиває більше, ніж створює шансів (перебір за 20 турів становить вже 10 голів).

По-друге, оверперформанс у атаці для грандів – це норма. Барса у минулому році стала другою в таблиці, забивши на 14 голів більше очікуваного, а чемпіонство 2019 року було взято при переборі в 14 очок. Велика кількість зірок у складі дозволяє грандам конвертувати мертві моменти та матчі в голи з перемогами – проблема полягає в тому, що нині рівень гранда демонструє тільки Атлетіко. Мадридці рік тому мали 50 очок після 19 турів – і нині у них 50 очок, в той час як Барса з Реалом далеко позаду.

У Барси занадто багато тактичних перекосів та проблем з контролем гри, тож вищі показники протягом останнього місяця серйозної інтриги в боротьбі за золото не додають. Атлетіко менш яскравий, але занадто стабільний та якісний у всіх фазах гри.

Куди цікавіше поглянути на Реал – а там дві нічиї та домашня поразка від Леванте в останніх п'яти турах при жахливих статистичних показниках. У "вершкових" менше забитих голів, ніж у Барси (8 vs 12), вдвічі нижча кількість очікуваних голів (5,88 проти 11,91) та вища кількість очікуваних пропущених (4,77 проти 2,14). До того ж, чемпіон програв Алькояно в Кубку.

Прямо зараз каталонці виглядають значно перспективніше, ніж Реал. За кількістю тактичних проблем у команд приблизна рівність, однак Рональд Куман поступово рухається уперед – він більш-менш збалансував атаку, знайшов ефективні ролі для Педрі та де Йонга, завів Грізманна й зумів зменшити негатив від звалювань Мессі у глибину (у таких випадках центрхави йдуть відкриватись у штрафний). Зінедін Зідан, своєю чергою, яскраво проявляє себе у топ-матчах, однак у рядових поєдинках футбол його підопічних все сильніше починає грати нотками апатії.

Грандам буде важко зачепитись за чемпіонство, хоча неодмінний спад форми Атлетіко на певному відрізку повинен відродити інтригу. Вочевидь, у поточному сезоні нас очікує яскрава гонитва за срібними медалями Ла Ліги – і Барса явно набрала у ній вищу швидкість. Якщо в наступних турах критичних змін у грі обох команд не станеться, то каталонці повинні піти у відрив.

Грізманн перетягує лідерство

Антуан отримує дуже багато критики. На початку сезону в певній мірі вона була справедливою – Грізі приблизно до кінця листопада не забивав із фантастичних позицій, а за залученістю до атак без урахування ударів та пасів під них поступався навіть Нето.

Щоправда, половина вини за стартовий провал Грізманна лежить на партнерах, адже вони занадто часто не помічали його розумних переміщень із відкриваннями зон, не забігали за спину та не створювали варіативності на останній третині. Між тим, Антуан є одним з найкращих у світі футболістів саме при роботі на дрібних моментах та у грі без м'яча. Саме в цьому криється його елітність.

Втім, при більшій стабілізації загальної структури гри Барселони вплив Грізманна почав швидко зростати. Так, в останніх трьох матчах Ла Ліги він забив тричі й віддав один асист (хоча по факту з Ельче він забив гол), у Кубку форвард асистував Мессі при голі у ворота Райо, у півфіналі Супекубка француз віддав гольовий пас де Йонгу, а у фіналі сам оформив дубль. І це лишень результативні дії, а на опис корисних переміщень та організованих атак доведеться витратити ще кілька годин.

У матчі з Атлетіком саме Грізманн тонкою передачею виводив Мессі віч-на-віч вже на 4-й хвилині – і саме Грізманн створив атаку, яку сам же й завершив переможним голом на 74-й. Крім того, Грізманн виконав точну подачу на П'яніча при його ударі головою в дальній кут, та і сам тричі пробив по воротах з меж штрафного (під поперечку, в сітку та повз ворота).

Загалом, поєдинок проти басків Антуан завершив із 0,72 очікуваних голів (другий результат після Мессі) та лідерством за очікуваними асистами (0,93 xA) і залученістю до атак (з урахуванням ударів та пасів під них).

У попередніх поєдинках Грізманн виглядав навіть яскравіше, однак загальна тенденція очевидна. Антуан не просто ожив, а отримав критично важливе значення у грі Барси – і тепер воно дедалі частіше виражається у результативних діях (хоча вони й не є головною роботою француза). Браво!

Мессі помстився Атлетіку

Перед і після матчу Рональд Куман, Антуан Грізманн та все каталонське футбольне селебріті щосили нахвалювало Мессі – однак не через класну гру з Атлетіком, а через скандал навколо контракту. Мовляв, не можна ображати легенду, адже він найкращий, він найкращий, він самий найкращий! Між тим, така риторика не дуже справедлива, адже всі якось і забули про шикарний футбол Лео конкретно проти басків.

У фіналі Суперкубка аргентинець вийшов після травми, розчинився, вдарив Вільялібре й отримав дискваліфікацію на два матчі. Після повернення на зустріч з Райо Вальєкано капітан видав черговий перформанс, побивши кілька рекордів, однак хотілося побачити аргентинця на тлі реально сильного суперника – а тим паче на тлі Атлетіка, з яким у Лео є особисті рахунки. Лео не розчарував.

В першу чергу сподобалося, як Мессі реагував на гру басків. Гості знову прийнялися довбати каталонців по ногах, намагаючись збити шалений темп першого тайму й вивести суперника з рівноваги, однак Лео не проявляв жодних емоцій – склалося враження, що він взагалі не думає про Атлетік. Між тим, фоли проти себе аргентинець конвертував у п'ять стандартів, один з яких він сам і реалізував фантастичним ударом у дев'ятку – цей гол став для Мессі 650-м у складі Барселони та 55-м, забитим зі штрафного.

Цікаво, що одразу для шести із семи великих іспанських клубів (за класифікацією Ла Ліги) Мессі виступає найбільшим голеадором-кривдником – Реал, Атлетік, Атлетіко, Севілья, Еспаньйол та Валенсія пропустили від Лео найбільше голів у своїй історії.

Jugadores que han marcado más goles a cada uno de los 6 grandes clubes españoles en la historia liguera:

Madrid (18 Messi)

Barça (24 Gorostiza)

Atlético (26 Messi)

Valencia (25 Messi)

Athletic (18 Messi)

Sevilla (29 Messi) — Pedro Martin (@pedritonumeros) January 31, 2021



Феєрія Лео не завершилась на класному штрафному. Мессі віддав чотири передачі під удар, виконав 11 обіграшів на дриблінгу з 12-ти спроб, провів 16 переможних єдиноборств з 20-ти загалом, віддав 14 пасів на третині поля суперника та п'ять передач з просуванням на 20+ метрів – звісно ж, він є лідером Барси за вищезазначеними показниками. Щоправда, у другому таймі Ліонель виглядав пасивніше, а всі його обіграші пройшли у центральній частині поля, далеко від штрафного.

Так чи інакше, можна впевнено констатувати – Мессі ефектно помстився за скандальне фіаско в Суперкубку й знову підтвердив, що за індивідуальними якостями його немає рівних на планеті. Певні питання виникають на тактичному рівні, але це вже зовсім інша історія.

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