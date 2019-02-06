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Бартомеу в захваті від Мессі, але не поспішає продовжувати контракт з аргентинцем

19:42 102 Читать на русском
Бартомеу в захваті від Мессі, але не поспішає продовжувати контракт з аргентинцем
Ліонель Мессі / Фото Diario AS

Президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу поділився думками щодо продовження контракту з форвардом каталонців Ліонелем Мессі.

"Звичайно, ми хочемо зберегти Мессі в своїй команді на довгі роки вперед. Зараз за його угодою залишається ще два роки. Але він демонструє таку гру, що ми явно були б не проти працювати з ним якомога довше.

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Ліонель дуже розумний. Ми не будемо поспішати. Зараз його все влаштовує. Коли він захоче продовжити контракт – тоді і поговоримо. Ми будемо думати про це, коли прийде час", – цитує Бартомеу Football Espana.

У поточному сезоні Мессі зіграв в 27-ми матчах у всіх турнірах, в яких забив 29 голів і віддав 17 результативних передач.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Жозеп-Марія Бартомеу Ліонель Мессі Ліонель Мессі
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