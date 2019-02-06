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Бартомеу в восторге от Месси, но не спешит продлевать контракт с аргентинцем

19:42 61 Читати українською
Бартомеу в восторге от Месси, но не спешит продлевать контракт с аргентинцем
Лионель Месси / Фото Diario AS

Президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу поделился мыслями о продлении контракта с форвардом каталонцев Лионелем Месси.

"Конечно, мы хотим сохранить Месси в своей команде на долгие годы вперед. Сейчас по его соглашению остается еще два года. Но он демонстрирует такую игру, что мы явно были бы не против работать с ним как можно дольше.

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Лионель очень умный. Мы не будем спешить. Сейчас его все устраивает. Когда он захочет продлить контракт – тогда и поговорим. Мы будем думать об этом, когда придет время", – цитирует Бартомеу Football Espana.

В текущем сезоне Месси сыграл в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил 29 голов и отдал 17 результативных передач.

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Теги
Барселона Барселона Испания Лионель Месси Лионель Месси Хосеп-Мария Бартомеу
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