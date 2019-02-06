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"Неймара немає у наших списках", – Бартомеу прокоментував можливе повернення бразильця в Барселону

17:29 407 Читать на русском
"Неймара немає у наших списках", – Бартомеу прокоментував можливе повернення бразильця в Барселону
Неймар та Жозеп-Марія Бартомеу / Фото ФК Барселона

Президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу спростував чутки про перехід форварда ПСЖ Неймара в каталонський клуб.

"Я ніколи не розмовляв з приводу повернення в Барселону ні з Неймаром, ні з його батьком. Ми говоримо про гравця ПСЖ, і я не думаю, що паризький клуб планує прощатись з таким футболістом, як він.

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Неймара немає в наших списках", – цитує Бартомеу Goal.

Нагадаємо, у ЗМІ все частіше з'являється інформація, що Неймар жаліє про свій перехід з Барселони в ПСЖ та прагне знову одягнути футболку "блаугранас".

В поточному сезоні Ліги 1 27-річний бразилець провів 13 матчів, в яких відзначився 13-ма голами та 7-ма асистами.

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