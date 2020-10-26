"Моїм пріоритетом було залишити Мессі в новому проекті Барселони. Критики звинувачували мене в тому, що я хочу прогнати Ліонеля, аби врятувати рахунки клубу. Але ні, прямого конкурента ми підсилювати не будемо.

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Ми ухвалили це рішення, попри усі витрати (з урахуванням податків Мессі заробляє в Барсі близько 100 млн євро на рік).

Мессі мав чіткий дедлайн щодо повідомлення про свій відхід, він зробив це пізніше, тому все трапилось саме так. Ми всі хочемо, щоб він завершив кар'єру в Барселоні", – цитує Бартомеу Marca.

Нагадаємо, влітку Ліонель хотів покинути Барсу, але керівництво не відпустило свою головну зірку.

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