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Барселоні запропонували форварда на заміну травмованим Суаресу і Дембеле

10:53 351 Читать на русском
Барселоні запропонували форварда на заміну травмованим Суаресу і Дембеле
Анхель / Marca

Президент іспанського Хетафе Анхель Торрес заявив, що готовий продати в Барселону нападника Анхеля, який наразі є найкращим бомбардиром клубу з передмістя Мадрида.

"У мене дуже хороші стосунки з Барселоною. Їм не пощастило залишитися без двох нападників. Ніхто з Барселони зі мною поки не зв'язувався стосовно трансферу Анхеля. Їхній президент Бартомеу може спокійно зателефонувати особисто мені.

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Жодних перешкод з умовами його продажу не існує. Я не можу позбавити хлопця, який так приголомшливо грав за нас, шансу потрапити в такий великий клуб. Його відступні – 10 млн євро", – цитує Торреса Marca.

Нагадаємо, "синьо-гранатові" перебувають у пошуку нападника на заміну травмованим Луїсу Суаресу та Усману Дембеле. Пріоритетною ціллю Барселони є форвард Вілліан Хосе з Реал Сосьєдада, але трансфер може зірватись через великі фінансові апетити басків.

Щодо Анхеля, то 32-річний форвард у поточному розіграші Ла Ліги забив 9 голів та віддав одну результативну передачу у 20 матчах.

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Теги
Анхель Анхель Барселона Барселона Хетафе Хетафе Іспанія Трансфери Барселони
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