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Барселоне предложили форварда на замену травмированным Суаресу и Дембеле

10:53 79 Читати українською
Барселоне предложили форварда на замену травмированным Суаресу и Дембеле
Анхель / Marca

Президент испанского Хетафе Анхель Торрес заявил, что готов продать в Барселону нападающего Анхеля, который сейчас является лучшим бомбардиром клуба из пригорода Мадрида.

"У меня очень хорошие отношения с Барселоной. Им не повезло остаться без двух нападающих. Никто из Барселоны со мной пока не связывался относительно трансфера Анхеля. Их президент Бартомеу может спокойно позвонить лично мне.

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Никаких препятствий с условиями его продажи не существует. Я не могу лишить парня, который так потрясающе играл за нас, шанса попасть в такой великий клуб. Его отступные – 10 млн евро", – цитирует Торреса Marca.

Напомним, "сине-гранатовые" находятся в поиске нападающего на замену травмированным Луису Суаресу и Усману Дембеле. Приоритетной целью Барселоны является форвард Виллиан Хосе с Реал Сосьедада, но трансфер может сорваться из-за больших финансовые аппетитов басков.

Что касается Анхеля, то 32-летний форвард в текущем розыгрыше Ла Лиги забил 9 голов и отдал одну результативную передачу в 20 матчах.

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Анхель Анхель Барселона Барселона Хетафе Хетафе Испания Трансферы Барселоны
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