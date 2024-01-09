Форвард, за якого Атлетіко влітку 2019 року заплатив понад 12- мільйонів євро, ніяк не може реалізувати свій потенціал. Феліш вважав, що Барселона – найкраще місце для цього. Каталонці орендували його у мадридців, але продовження ця історія, схоже, не матиме.

За інформацією El Chiringuito TV, головний тренер команди Хаві Ернандес не бачить Жоау Феліша у Барселоні в наступному сезоні. Фахівець не вважає це пріоритетом. Тож Барселоні не доведеться шукати гроші на викуп.

До слова, в Атлетіко португальця також не дуже чекають. Гравець сварився з Дієго Сімеоне та привселюдно заявив, що завжди мріяв грати лише за Барсу. Мадридці розраховували, що каталонці викуплять контракт 24-річного нападника, і були готові погодитися на суму у 80 млн.

Зауважимо, що в нинішньому сезоні Жоау Феліш зіграв за Барселону в усіх турнірах 22 матчі, в яких забив 6 голів та віддав 3 результативні передачі. Це третій показник у команді – більше лише у Феррана Торреса та Роберта Лєвандовскі.