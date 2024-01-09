Барселоне не придется искать деньги – Хави решил отказаться от звезды за 80 миллионов
Португальский нападающий Жоау Фелиш рискует снова оказаться на перепутье.
Форвард, за которого Атлетико летом 2019 года заплатил более 120 миллионов евро, никак не может реализовать свой потенциал. Фелиш считал, что Барселона – лучшее место для этого. Каталонцы арендовали его у мадридцев, но продолжения эта история, похоже, не получит.
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По информации El Chiringuito TV, главный тренер команды Хави Эрнандес не видит Жоау Фелиша в Барселоне в следующем сезоне Специалист не считает это приоритетом. Так что Барселоне не придется искать деньги на выкуп.
К слову, в Атлетико португальца тоже не очень ждут. Игрок ссорился с Диего Симеоне и во всеуслышание заявил, что всегда мечтал играть только за Барсу. Мадридцы рассчитывали, что каталонцы выкупят контракт 24-летнего нападающего и были готовы согласиться на сумму в 80 млн.
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Отметим, что в нынешнем сезоне Жоау Фелиш сыграл за Барселону во всех турнирах 22 матча, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативных передачи. Это третий показатель в команде – только у Феррана Торреса и Роберта Левандовски показатели лучше.