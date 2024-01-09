Форвард, за которого Атлетико летом 2019 года заплатил более 120 миллионов евро, никак не может реализовать свой потенциал. Фелиш считал, что Барселона – лучшее место для этого. Каталонцы арендовали его у мадридцев, но продолжения эта история, похоже, не получит.

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По информации El Chiringuito TV, главный тренер команды Хави Эрнандес не видит Жоау Фелиша в Барселоне в следующем сезоне Специалист не считает это приоритетом. Так что Барселоне не придется искать деньги на выкуп.

К слову, в Атлетико португальца тоже не очень ждут. Игрок ссорился с Диего Симеоне и во всеуслышание заявил, что всегда мечтал играть только за Барсу. Мадридцы рассчитывали, что каталонцы выкупят контракт 24-летнего нападающего и были готовы согласиться на сумму в 80 млн.

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Отметим, что в нынешнем сезоне Жоау Фелиш сыграл за Барселону во всех турнирах 22 матча, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативных передачи. Это третий показатель в команде – только у Феррана Торреса и Роберта Левандовски показатели лучше.