Півзахисник Жирони Алейш Гарсія залишається у сфері інтересів Барселони, яка спробує його підписати в зимове трансферне вікно.

Барселона готується зробити першу пропозицію Жироні щодо трансферу Алейша Гарсії, повідомляє твіттер-акаунт BlxckNews.

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Зазначається, що "блаугранас" пропонує за капітана Жирони 15 млн євро, Пабло Торре та оренду Мікаїла Файє до команди Довбика і Циганкова до кінця поточного сезону.

До слова, Алейш Гарсія провів за Жирону 18 матчів у цьому сезоні, відзначившись 3 голами та 4 асистами. Пабло Торре зіграв за лідера Ла Ліги 13 поєдинків, записавши до свого активу 1 гол.

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