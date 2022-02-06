Барселона – Атлетіко: Хаві розхвалив підопічних і попросив про підтримку Дембеле
Головний тренер Барселони Хаві Ернандес дуже задоволений звитягою над Атлетіко (4:2) в 23-му турі Прімери. Про це свідчить його післяматчевий коментар.
"До вилучення Алвеса все було ідеально. Потім нам довелося трохи відступити. Але перші 60 хвилин це була та Барса, яку ми всі хочемо бачити. Ми чудово грали у повному складі, працювали за схемами 3-4-3 та 3-5-2. Після вилучення ми не розсипалися, добре захищалися, з великими проблемами не стикалися.
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Сімеоне розуміє футбол не так, як я, тому у нас є розбіжності. Але це не критика на його адресу. Він великий тренер, багато чого виграв, а я – новачок. Я його дуже поважаю. Ми маємо залишатися скромними. Це важлива перемога проти чемпіонів, ми були терплячі та перші 60 хвилин провели дуже добре. Але зупинятись на досягнутому не потрібно.
Адама Траоре – дуже зрілий футболіст. Він знає, коли потрібно зустріти суперника, коли віддати пас, ухвалює якісні рішення, а в плані фізичної форми він просто звір. Це чудове придбання. Дембеле? Я хотів би попросити людей перестати свистіти на адресу Усмана. От і все. Сьогодні на його адресу свистіли, і з цього моменту я прошу вас про підтримку", – цитує Хаві Marca.
Зауважимо, перемога дозволила "блаугранас" піднятись на 4 сходинку, обійшовши Атлетіко у турнірній таблиці.
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