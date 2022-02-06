"До вилучення Алвеса все було ідеально. Потім нам довелося трохи відступити. Але перші 60 хвилин це була та Барса, яку ми всі хочемо бачити. Ми чудово грали у повному складі, працювали за схемами 3-4-3 та 3-5-2. Після вилучення ми не розсипалися, добре захищалися, з великими проблемами не стикалися.

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Сімеоне розуміє футбол не так, як я, тому у нас є розбіжності. Але це не критика на його адресу. Він великий тренер, багато чого виграв, а я – новачок. Я його дуже поважаю. Ми маємо залишатися скромними. Це важлива перемога проти чемпіонів, ми були терплячі та перші 60 хвилин провели дуже добре. Але зупинятись на досягнутому не потрібно.

Адама Траоре – дуже зрілий футболіст. Він знає, коли потрібно зустріти суперника, коли віддати пас, ухвалює якісні рішення, а в плані фізичної форми він просто звір. Це чудове придбання. Дембеле? Я хотів би попросити людей перестати свистіти на адресу Усмана. От і все. Сьогодні на його адресу свистіли, і з цього моменту я прошу вас про підтримку", – цитує Хаві Marca.

Зауважимо, перемога дозволила "блаугранас" піднятись на 4 сходинку, обійшовши Атлетіко у турнірній таблиці.

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