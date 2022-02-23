"Той, хто бореться може програти, але той, хто не бореться, вже програв. Фаворита у цій зустрічі немає, обидві команди намагатимуться уникнути додаткового часу.

Піке після нічиєї з Наполі заявив, що Барселона готова виграти Лігу Європи

Барселона – одна з найсильніших команд світу. Їй бракує Мессі, але це все ще дуже сильна команда. Ми будемо солдатами, які йдуть уперед і або виграють війну, або гинуть у бою.

Нехай навіть зараз у нашій команді немає самого Дієго Марадони, але є достатньо гравців, з яких можна сформувати команду, здатну обіграти будь-кого", – цитує Спаллетті Mundo Deportivo.

Нагадаємо, у першій зустрічі цих команд неаполітанцям на виїзді вдалось втримати нічию проти каталонців. Матч-відповідь відбудеться 24 лютого, початок о 22:00.

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