"Тот, кто борется может проиграть, но кто не борется – уже проиграл. Фаворита в этой встрече нет, обе команды будут пытаться избежать дополнительного времени.

Пике после ничьей с Наполи заявил, что Барселона готова выиграть Лигу Европы

Барселона – одна из самых сильных команд мира. Ей не хватает Месси, но это все еще очень сильная команда. Мы будем солдатами, которые идут вперед и либо выиграют войну, либо погибают в бою.

Пусть даже сейчас в нашей команде нет самого Диего Марадоны, но достаточно игроков, из которых можно сформировать команду, способную обыграть кого-либо", – цитирует Спаллетти Mundo Deportivo.

Напомним, в первой встрече этих команд неаполитанцам на выезде удалось удержать ничью против каталонцев. Ответный матч состоится 24 февраля, начало в 22:00.

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