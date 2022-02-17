Піке після нічиєї з Наполі заявив, що Барселона готова виграти Лігу Європи
Захисник Барселони Жерар Піке залишився задоволеним грою команди в матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти Наполі (1:1).
"Ми могли забити чотири-п'ять голів. Вони двічі підійшли до наших воріт та забили один м'яч. Гра залишила хороші відчуття, але про результат цього сказати не можна.
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У деяких матчах нам трохи важче реалізовувати моменти. Але якщо у нас будуть шанси, то ми врешті-решт почнемо забивати. Це питання упевненості. Ми провели чудовий матч проти суперника високого рівня. Найгірше – це результат, ми хотіли перемогти.
З такою грою ми зможемо виграти Лігу Європи. Якщо ми створюватимемо такі моменти у другому матчі, то голи прийдуть, і ми пройдемо далі", – цитує Піке Marca.
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