Серхіо Бускетс ухвалив рішення залишитися в Барселоні після вечері з Ліонелем Мессі.

Бускетс вирішив продовжити контракт із Барселоною, інформує AS. Півзахисник повідомив своїм партнерам по команді, що має намір прийняти пропозицію клубу – контракт на 1 рік з опцією продовження ще на 1 рік. Нова угода передбачає істотне зниження зарплати.

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Повідомляється, що Серхіо остаточно визначився з непростим рішенням після вечері з Ліонелем Мессі та Жорді Альбою. На плани капітана Барселони вплинуло можливе повернення аргентинця в каталонську команду.

Згідно з джерелом, наставник Басрселони Хаві будував плани на наступний сезон, припускаючи, що Бускетс залишиться в команді.

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