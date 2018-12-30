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Барселона зробила офіційну заяву щодо Рабйо

16:15 928 Читать на русском
Барселона зробила офіційну заяву щодо Рабйо
Адріен Рабйо / соцмережі

Барселона в офіційній заяві розповіла про переговори щодо хавбека ПСЖ Адріена Рабйо.

Французькі ЗМІ активно публікували інформацію, що Барселона вела переговори з хавбеком Адріеном Рабйо за спиною у керівництва ПСЖ, що порушує правила ФІФА.

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"Блаугранас" зробили заяву на своєму офіційному сайті, де розповіли про деталі переговорів щодо півзахисника.

Керівництво іспанського клубу запевняє, що двічі вступали в переговори щодо Рабйо і обидва рази це було через спортивного директора ПСЖ Антеро Енріке. Перші переговори були в серпні, другі – минулого тижня.

Також Барселона повідомила, що не має ніякої попередньої домовленості з хавбеком.

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