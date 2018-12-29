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Рабйо заборонили з'являтись у роздягальні ПСЖ

28 грудня 23:06 692 Читать на русском
Рабйо заборонили з'являтись у роздягальні ПСЖ
Адріен Рабйо / AFP

Схоже, хавбек Адріен Рабйо найближчим часом покине Париж.

За інформацією сайту Джанлуки Ді Марціо, керівництво паризького клубу вирішило заборонити французу, який хоче покинути ПСЖ, відвідувати роздягальну команди у дні матчів.

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Окрім цього, спортивний директор ПСЖ запевнив, що Адріен сидітиме на лаві для запасних до кінця поточного сезону.

Нагадаємо, що ПСЖ відправив Рабйо в глибокий запас за те, що він відмовився продовжувати контракт з клубом та хоче перейти в Барселону. Зазначимо, що контракт Адріена з ПСЖ завершується влітку наступного року, а вже цієї зими півзахисник отримає право підписувати попередню угоду зі своїм майбутнім клубом.

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Теги
Трансфери Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Франція Трансфери Чемпіонату Іспанії Адріен Рабйо Адріен Рабйо Барселона Барселона
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