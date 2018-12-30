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Мессі, Піке, Лопетегі, збірна Німеччини: найбільш курйозні футбольні новини 2018 року, у які досі складно повірити

15:10 1409 Читать на русском
Мессі, Піке, Лопетегі, збірна Німеччини: найбільш курйозні футбольні новини 2018 року, у які досі складно повірити
Мессі поза трійкою "Золотого м'яча"

Якби вам про це сказали рік тому, ви б не повірили. Представляємо рейтинг найбільш неочікуваних та, водночас, курйозних новин 2018-го.

Фінал Кубка Лібертадорес Бока Хунірс – Рівер Плейт... і його провели у Мадриді

Найбільш очікуваний поєдинок в історії аргентинського футболу відбувся на Сантьяго Бернабеу. Після нічиєї на Бомбонері (2:2) фанати Рівера атакували автобус Боки та зірвали матч-відповідь, який КОНМЕБОЛ вирішила провести на іншому континенті. "Соломонове рішення" південноамериканських чиновників не лише серйозно здивувало, але й сильно насмішило футбольну громадськість. Справжнісінький сюр!

"Футбол – це свято, а не війна": Пуйоль, Батістута та інші зірки реагують на жахіття перед фіналом Кубка Лібертадорес

Іспанія звільняє тренера за 2 дні до старту Мундіалю

Це був чорний рік для Хулена Лопетегі та "Червоної Фурії", яка пережила неймовірне потрясіння перед ЧС-2018. Баскський фахівець, будучи наставником національної збірної, підписав попередній контракт з Реалом, за що був негайно покараний новоспеченим президентом тамтешньої Федерації Луїсом Рубіалесом. Лопетегі відправили відставку за два дні до старту турніру, який Іспанія з тріском провалила. На стадії 1/8 фіналу "Ла Роху" з Єрро на тренерському мостику вибила Росія. А згодом Лопетегі звільнив ще й Реал, де він протримався лише до кінця жовтня.

Зідан, Моурінью, Венгер та інші найгучніші тренерські відставки 2018 року

Грізманн "відшив" Барсу у документалці... яку зняв Піке

Справжній треш! Французький форвард вже начебто уклав попередній контракт з каталонським грандом, але після вмовлянь дружини та босів Атлетіко вирішив дати задню. Більше того, про своє рішення не змінювати клуб Грізманн оголосив у документальному фільмі, продюсером якого виступив захисник Барси Жерар Піке. Подейкують, що Бартомеу досі не пробачив одному з талісманів клубу такої "зради".

Футболіст Прімери потрапляє за грати через викрадення

Рубен Семеду опинився в епіцентрі великого бойовика, де він зіграв далеко не хорошого копа. Португальця звинуватили у збройному нападі, викраденні людини та нанесенні тілесних ушкоджень, за що тодішній захисник Вільяреала був покараний п'ятьма місяцями позбавлення волі. "Жовта субмарина" одразу вказала Семеду на двері, а прихистив футболіста новачок Прімери Уеска.

Піке організовує тенісний Кубок Девіса

Йому вже не достатньо лише футболу. Після ігрового і ресторанного бізнесу захисник Барселони та його компанія Kosmos взялись реформовувати великий теніс. Перша ціль Піке – організація оновленого Кубка Девіса, який повинен прийняти Мадрид. Федерер та Джоковіч обурюються – їм не підходить календар змагань.

Німеччина не вийшла з групи ЧС-2018

І хто тепер назве цю команду машиною? Збірна Німеччини, захищаючи титул чемпіона світу, зазнала неймовірної ганьби у Росії. Команда Льова не зуміла вийти з групи, де їй протистояли Мексика, Швеція та Південна Корея. Свій вирішальний матч на турнірі проти азіатів німці програли 0:2. Фіаско, інакше й не скажеш.

Ада Хегерберг стає першою володаркою "Золотого м'яча" для жінок... і їй пропонують станцювати "тверк"

France Football вперше в історії вручив "Золотий м'яч" найкращій представниці жіночого футболу. Не встигла гравчиня Ліона та збірної Норвегії Ада Хегерберг отримати нагороду, як французький діджей Мартін Зольвейг запитав 23-річну спортсменку, чи вміє вона танцювати провокаційний танець тверк. Хегерберг було настільки незручно, що вона різко відповіла "ні" та покинула сцену.

Мессі – 5-й у голосуванні на "Золотий м'яч"

Тримайте мене семеро! Так, Мессі провалився у Лізі чемпіонів... Так, Лео обмежився 1/8 фіналу ЧС з проклятою Аргентиною... Але ж він став найкращим снайпером 2018 року (51 гол), виграв з Барсою три трофеї, і взагалі найпотужніше провів першу частину поточного сезону. А як же рекордні 5 "Золотих бутс"? І все це заслуговує лише на 5-те місце після Модріча, Роналду, Грізманна та Мбаппе... Або вигадайте для нього інший приз, або не смішіть людей!

"Я знав, що не маю шансів виграти "Золотий м'яч": Мессі – про запрошення Роналду, повернення Неймара, VAR та Гвардіолу

Іньєста і Торрес зустрічаються у матчі чемпіонату Японії

Іспанський футбол пережив дві вагомі втрати у 2018 році. Андрес Іньєста покинув Барселону та перебрався у Віссел Кобе, а Фернандо Торрес змінив Атлетіко на Саган Тосу. Обох тепер можна побачити на одному полі у матчі чемпіонату Японії. Екзотично, дивно і трохи сумно...

Прорив у Європу, фінал ЛЧ у Києві, проміжний успіх збірної України – яким був 2018 рік для українського футболу

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