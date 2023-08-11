Барселона продала 29,5% прав компанії Barça Vision за 120 мільйонів євро, повідомляє офіційний сайт клубу. Покупцем став німецький інвестиційний фонд LIBERO Football Finance AG.

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Ці гроші потрібні Барселоні, щоб зареєструвати футболістів перед стартом Прімери. Каталонський клуб раніше вже використовував подібні способи залучення інвестицій, продаючи медіаправа.

Barça Vision – це проєкт Барселони з популяризації бренду за допомогою цифрового контенту. Клуб не лише отримує гроші (які можна назвати кредитом), а й встановлює співпрацю з ефективними менеджерами, які допоможуть розвиватися.