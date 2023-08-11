Барселона продала 29,5% прав компании Barça Vision за 120 миллионов евро, сообщает официальный сайт клуба. Покупателем стал немецкий инвестиционный фонд LIBERO Football Finance AG.

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Эти деньги нужны Барселоне, чтобы зарегистрировать футболистов перед стартом Примеры. Каталонский клуб ранее уже использовал подобные способы привлечения инвестиций, продавая медиа-права.

Barça Vision – это проект Барселоны по популяризации бренда посредством цифрового контента. Клуб не только получает деньги (которые можно назвать кредитом), но и устанавливает сотрудничество с эффективными менеджерами, которые помогут развиваться.