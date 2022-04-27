Барселона знову хоче грабувати Мілан – на прицілі опальний капітан "россонері"
Барселона продовжує активну роботу на ринку вільних агентів.
Центрбек Мілана Алессіо Романьйолі став однією з ключових цілей каталонців, стверджує AS.
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Хаві сподівається на підписання якісного захисника у пару до Рональда Араухо. Раніше з Барселоною пов'язували гравця Челсі Андреаса Крістенсена, а тепер і Романьйолі. Мілан не може домовитися з капітаном щодо нового контракту, тому 27-річний захисник почав регулярно сидіти на лаві запасних. Через травми і рішення тренера Романьйолі не виходив на поле з початку березня, а загалом його статистика у сезоні виглядає так – 25 матчів, один гол і один асист.
"Красти" якісних вільних агентів у Мілана вже стає звичкою Барселони. Кілька тижнів тому каталонці закрили питання з безкоштовним переходом півзахисника Франка Кессьє.
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