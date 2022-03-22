Барселона закрила трансфер Кессьє – Романо розкрив деталі контракту і зарплату поки ще зірки Мілана
Півзахисник збірної Кот-д'Івуару Франк Кессьє продовжить кар'єру в чемпіонаті Іспанії.
Барселона владнала усі деталі щодо переходу лідера Мілана Франка Кессьє на правах вільного агента, повідомляє Фабріціо Романо.
Барселона близька до ще одного трансферу – захисник Аякса вже отримав пропозицію
Напередодні 27-річний івуарієць в Лугано пройшов медогляд для каталонського клубу, а сьогодні підписав контракт на чотири сезони. Зарплата Кессьє в Барселоні становитиме 6,5 млн євро на рік та може зрости завдяки бонусам.
Зауважимо, що вихованець Аталанти останні п'ять сезонів провів у Мілані, де зумів стати одним із лідерів команди. У нинішній кампанії Кессьє зіграв за "россонері" 28 матчів, забивши 5 голів.
Барселона знищила Реал в Ель Класіко: тактичний майстер-клас від Хаві і причини королівської ганьби