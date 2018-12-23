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Барселона знайшла заміну Суаресу у Сельті

20:12 478 Читать на русском
Барселона знайшла заміну Суаресу у Сельті
Максиміліано Гомес / Соцмережі

Барселона планує придбати форварда Сельти Максиміліана Гомеса.

Під час матчу 17 туру чемпіонату Іспанії між Барселоною та Сельтою скаути каталонців слідкували за молодим нападником гостей Максиміліаном Гомесом.

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Іспанський гранд вбачає у 22-річному уругвайці заміну для Луїса Суареса, якому у січні виповниться вже 32 роки, повідомляє іспанське видання AS.

Нагадаємо, Гомес прийшов у Сельту влітку 2017 року. Цього сезону на рахунку форварда 15 матчів у чемпіонаті Іспанії, у яких він забив 8 голів та віддав 4 гольові передачі.

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Барселона - Сельта: Субота 22 грудня 2018

Барселона
Матч завершено
2 : 0
Сельта
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