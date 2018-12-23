Барселона знайшла заміну Суаресу у Сельті

Барселона планує придбати форварда Сельти Максиміліана Гомеса.

Під час матчу 17 туру чемпіонату Іспанії між Барселоною та Сельтою скаути каталонців слідкували за молодим нападником гостей Максиміліаном Гомесом.

Рабйо підпише попередній контракт з Барселоною та отримає бонус у 10 мільйонів євро

Іспанський гранд вбачає у 22-річному уругвайці заміну для Луїса Суареса, якому у січні виповниться вже 32 роки, повідомляє іспанське видання AS.

Нагадаємо, Гомес прийшов у Сельту влітку 2017 року. Цього сезону на рахунку форварда 15 матчів у чемпіонаті Іспанії, у яких він забив 8 голів та віддав 4 гольові передачі.

Від поляка, який перевершив Шевченка – до потенційного динамівця: 10 ноунеймів, які вражають результативністю