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Рабйо підпише попередній контракт з Барселоною та отримає бонус у 10 мільйонів євро

17:10 345 Читать на русском
Рабйо підпише попередній контракт з Барселоною та отримає бонус у 10 мільйонів євро
Адріен Рабйо / фото: ФК ПСЖ

Хавбек ПСЖ Адріен Рабйо невдовзі підпише попередній контракт з Барселоною.

23-річний півзахисник має намір підписати попередній контракт з каталонським грандом. Рабйо зможе зробити це не раніше, ніж 1 січня наступного року, повідомляє Téléfoot.

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Зазначається, що за підписання попередньої угоди хавбек отримає бонус у вигляді 10 мільйонів євро від іспанського клубу. Рабйо зможе приєднатись до Барселони влітку наступного року, коли сплине його контракт з ПСЖ.

Рабйо отримав пропозицію від Барселони раніше, ніж її отримали ми, це проти правил, – спортивний директор ПСЖ

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 23-річний француз вже узгодив контракт з Барселоною через що був виключений з першої команди ПСЖ.

Теги
Франція Барселона Барселона Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Іспанія Трансфери Барселони
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