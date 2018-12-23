Рабйо підпише попередній контракт з Барселоною та отримає бонус у 10 мільйонів євро

Хавбек ПСЖ Адріен Рабйо невдовзі підпише попередній контракт з Барселоною.

23-річний півзахисник має намір підписати попередній контракт з каталонським грандом. Рабйо зможе зробити це не раніше, ніж 1 січня наступного року, повідомляє Téléfoot.

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Зазначається, що за підписання попередньої угоди хавбек отримає бонус у вигляді 10 мільйонів євро від іспанського клубу. Рабйо зможе приєднатись до Барселони влітку наступного року, коли сплине його контракт з ПСЖ.

Рабйо отримав пропозицію від Барселони раніше, ніж її отримали ми, це проти правил, – спортивний директор ПСЖ

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 23-річний француз вже узгодив контракт з Барселоною через що був виключений з першої команди ПСЖ.