Ромеу был признан козлом отпущения в составе Барселоны по итогам проигранного Эль Класико, информирует Relevo. 32-летний полузащитник вышел на замену на 72-й минуте при счёте 1:1 и стал главным виновником во втором голе атакующего полузащитника Реала Джуда Беллингема.

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Именно Ромеу отвечал за Беллингема во время голевой атаки Реала на 90+2-й минуте. Ориоль опекал звёздного англичанина, но неожиданно перестал следовать за ним в свою штрафную площадь и тем самым дал Джуду возможность забить победный мяч. Сообщается, что каталонский клуб разочаровался в способностях Ромеу и уже начал искать ему замену. Барселона хочет приобрести нового полузащитника в зимнее трансферное окно.

Барселона уступила в Эль Класико со счётом 1:2 и опустилась на 4-е место турнирной таблицы Ла Лиги.

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