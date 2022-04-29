Каталонці звернули свою увагу на нападника Челсі Ромелу Лукаку, інформує Marca.

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Холанд і Лєвандовскі були більш пріоритетними варіантами для Барселони, проте зарплатні апетити обох гравців не надто вписуються у нинішні можливості "кулес". Трансфер Лукаку також не виглядає простим, хоча тут може посприяти його складна ситуація в Челсі і відверте бажання сторін попрощатися.

Минулого літа лондонці заплатили Інтеру за бельгійця понад 100 млн фунтів, однак той зовсім не виправдовує інвестицій. Лукаку публічно скаржився на головного тренера Томаса Тухеля, а на полі не виблискує – 12 голів і 2 асисти у 40 матчах (часто лише виходи на заміну). Можливо, Барселона і Челсі знайдуть складну схему виплат на кілька років, щоб Ромелу таки перебрався на Камп Ноу.

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