Мерія Барселони надала клубу дозвіл на перебудову стадіону та навколишніх територій, інформує офіційний сайт "блаугранас".

Барселона офіційно затвердила спонсорський контракт зі Spotify – майже півмільярда прибутку і нова назва Камп Ноу

Роботи на Камп Ноу розпочнуться вже влітку цього року, проте наступний сезон команда ще зможе відіграти на рідному стадіоні. А от всю кампанію 2023/24 доведеться провести на Олімпійському стадіоні Льюїса Компаньса, який вміщує майже 56 тисяч глядачів. Упродовж цього періоду на Камп Ноу мають знести третій ярус і перейти до серйозніших робіт. Очікується, що в сезоні 2024/25 рідна арена Барселони зможе приймати до 50% звичної місткості, а в наступному реконструкція буде завершена повністю.

Раніше президент Барси Жоан Лапорта скаржився, що війна в Україні суттєво змінила ціни матеріалів і ускладнила логістику доставок в Іспанії. Клубу довелося відмовитися від деяких ризикованих рішень та змістити терміни будівництва на один-два квартали.

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