Барселона змінить домашній стадіон на цілий сезон – війна в Україні вплинула на ситуацію
Барселона визначила графік масштабної реконструкції Камп Ноу.
Мерія Барселони надала клубу дозвіл на перебудову стадіону та навколишніх територій, інформує офіційний сайт "блаугранас".
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Роботи на Камп Ноу розпочнуться вже влітку цього року, проте наступний сезон команда ще зможе відіграти на рідному стадіоні. А от всю кампанію 2023/24 доведеться провести на Олімпійському стадіоні Льюїса Компаньса, який вміщує майже 56 тисяч глядачів. Упродовж цього періоду на Камп Ноу мають знести третій ярус і перейти до серйозніших робіт. Очікується, що в сезоні 2024/25 рідна арена Барселони зможе приймати до 50% звичної місткості, а в наступному реконструкція буде завершена повністю.
Раніше президент Барси Жоан Лапорта скаржився, що війна в Україні суттєво змінила ціни матеріалів і ускладнила логістику доставок в Іспанії. Клубу довелося відмовитися від деяких ризикованих рішень та змістити терміни будівництва на один-два квартали.
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