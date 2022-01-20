Керівництво Барселони звинуватило своїх колег з Баварії у нечесній грі.

"Баварія справді спілкувалася з гравцями Барси, не повідомляючи про це клуб. Я не можу сказати, що відносини між клубами дуже погані, але вони точно не ті, що були раніше", – цитує джерело наближене до босів "блаугранас" Sport1.de.

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Найбільше обурило каталонців, що Баварія поза спиною Барси вела перемовини з півзахисником Педрі. Як відповідь, Барселона у новому контракті з молодим гравцем встановила клаусулу 1 млрд євро.

За інформацією джерела, мюнхенці також контактували з оборонцем Барси Сержіньйо Дестом.

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