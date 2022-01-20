Переговори між клубом і 17-річним гравцем перебувають на фінальній стадії, стверджує журналістка СОРЕ Елена Кондіс.

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Угоду пролонгують на 3 роки – до літа 2026-го замість нинішньої до 2023-го. Гаві стане третім гравцем у складі Барселони, якому пропишуть клаусулу на один мільярд євро. Раніше так оцінили двох інших перлин – Фаті та Педрі.

Додамо, що у поточному сезоні юний півзахисник провів за Барсу 25 матчів, в яких оформив один гол та 3 асисти. Також Гаві пробився у основу національної збірної Іспанії.

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