"Останній місяць був важким, я ніколи раніше не бачив такого. Барселона залишила деяких гравців і вирушила в турне. Я можу зрозуміти позицію клубу, вони хочуть чинити тиск на гравців, щоб вони йшли. Але є й інші способи зробити це.

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Я сім років провів у Барселоні, а тепер бачу, як всі мої товариші окремо вирушають у Лос-Анджелес і грають там матчі. Авжеж, мені було дуже боляче. Це складна ситуація, і іноді доводиться приймати жорсткі рішення. Вони ухвалили своє рішення, але я з ним не згоден", – цитує Пуча Goal.

Нагадаємо, 4 серпня хавбек приєднався до ЛА Гелаксі. Зараз Барселона не отримає жодної компенсації, але прописала право зворотного викупу і 50% доходу від наступного продажу Рікі.

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