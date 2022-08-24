"Последний месяц был тяжелым, я никогда раньше не видел такого. Барселона оставила некоторых игроков и отправилась в турне. Я могу понять позицию клуба, они хотят оказывать давление на игроков, чтобы они уходили. Но есть и другие способы сделать это.

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Я семь лет провел в Барселоне, а теперь вижу, как все мои товарищи отдельно отправляются в Лос-Анджелес и играют там матчи. Да, мне было очень больно. Это сложная ситуация, и иногда приходится принимать жесткие решения. Они приняли свое решение, но я с ним не согласен", – цитирует Пуча Goal.

Напомним, 4 августа хавбек присоединился к ЛА Гэлакси. Сейчас Барселона не получит никакой компенсации, но прописала право обратного выкупа и 50% дохода от последующей продажи Рики.

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