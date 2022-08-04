Барселона все ж не зможе оформити всі свої цілі на літнє трансферне вікно.

Захисник Сесар Аспілікуета вирішив залишитися в Челсі і продовжити контракт ще на 2 сезони, інформує інсайдер Жерар Ромеро.

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Барселона прагнула підписати капітана "синіх", але потрібно було почекати ще кілька днів для ухвалення остаточного рішення. Втім, Аспілікуета зберіг вірність лондонському клубу, за який виступає вже 10 років. Сьогодні вранці іспанець зателефонував Хаві і особисто повідомив про своє рішення.

Нагадаємо, Барселона має ще одну трансферну ціль у складі Челсі – лівого захисника Маркоса Алонсо. Раніше каталонцям вдалося підписати Крістенсена, Кессьє, Рафінью, Кунде і Лєвандовскі.

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