Барселона все же не сможет оформить все свои цели в летнее трансферное окно.

Защитник Сесар Аспиликуэта решил остаться в Челси и продлить контракт еще на 2 сезона, сообщает инсайдер Жерар Ромеро.

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Барселона стремилась подписать капитана "синих", но нужно было подождать еще несколько дней для принятия окончательного решения. Впрочем, Аспиликуэта сохранил верность лондонскому клубу, за который выступает уже 10 лет. Сегодня утром испанец позвонил Хави и лично сообщил о своем решении.

Напомним, Барселона имеет еще одну трансферную цель в составе Челси – левого защитника Маркоса Алонсо. Ранее каталонцам удалось подписать Кристенсена, Кессье, Рафинью, Кунде и Левандовски.

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