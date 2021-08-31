Керівництво іспанської Барселони змогло зареєструвати форварда Серхіо Агуеро в Ла Лізі завдяки новим угодам про зниження заробітної плати.

Серхіо Бускетс і Жорді Альба допомогли "блаугранас" заявити новачка, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Дует ветеранів пішов на зниження окладів. Зарплати обох виконавців будуть зменшені цьогоріч, а виплати різниці будуть відтерміновані. Зворушливий крок Бускетса й Альби також дозволив каталонцям виконати вимоги фінансового фейр-плей.

Раніше на зменшення зарплати пішов ще один ветеран – Жерар Піке. Його самопожертва дозволила Барсі зареєструвати Депая і Гарсію.

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