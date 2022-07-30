"Зараз він має чинний контракт, тому його повернення – утопія. Ми збираємося зосередитися на нинішньому сезоні.

"Барселона має моральний борг перед Мессі": Лапорта натякнув на повернення Ліонеля

Очевидно, я хотів би, щоб час Лео в Барсі закінчився не так, як він закінчився, і щоб у нього був останній шанс попрощатися як з найкращим в історії. Звичайно, я хотів би, щоб це сталося. Втім, наразі він має контракт з іншим клубом", – наводить слова Хаві Mundo Deportivo.

Нагадаємо, у 2021-му Барселона не змогла втиснути контракт Ліонеля Мессі у ліміт зарплат, встановлений Ла Лігою. Аргентинець був вимушений покинути клуб, у якому провів всю професіональну кар'єру, і на правах вільного агента підписав дворічний контракт з ПСЖ.

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