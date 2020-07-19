Барселона завершила сезон Ла Ліги розгромом Алавеса

У рамках 38-го туру іспанської першості Барселона в гостях розгромила Алавес. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Натиск Барселони баски змогли стримати лише в першій половині стартового тайму. Та на 24-й хвилині господарі не встежили за Ансу Фаті – юніор вчасно відреагував на рикошет після передачі Мессі та переграв Роберто.

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А за 10 хвилин забив і сам аргентинець. Алавес невдало виконав штрафний і отримав блискавичний контрвипад: Пуч у штрафному суперника прийняв навіс Серхі, відкинув у район 11-метрової позначки на Мессі, а той утік від оборонця і завдяки хибному замаху переграв кіпера – 0:2!

Перед перервою ж рахунок узагалі став розгромним. Це Альба після пасу Мессі з глибини зіграв в один дотик на Суареса, а Луїс впевнено пробив головою у протихід Роберто.

У другому таймі сюжет матчу не змінився. Каталонці багато атакували та могли довести рахунок до геть непристойного. Проте, забили "лише" двічі. Спочатку Пуч низовим пасом у розріз створив момент для Нелсона Семеду, а той потужно пробив у дальню дев'ятку. А потім Мессі на дальній стійці замкнув простріл Альби.

Розгром Алавеса не змінив становище "блаугранас" у чемпіонаті. Вони набрали 82 очки та посіли підсумкове 2-ге місце. Натомість господарі опустилися на 16-те місце (39 пунктів), але зберегли прописку в еліті.

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