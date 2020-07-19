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Барселона завершила сезон Ла Ліги розгромом Алавеса

19:53 - Читать на русском
Барселона завершила сезон Ла Ліги розгромом Алавеса
"Блаугранас" святкують успіх / твіттер Барселони

У рамках 38-го туру іспанської першості Барселона в гостях розгромила Алавес. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

 
Ансу Фаті 24’
Ліонель Мессі 34’
Луїс Суарес 44’
Нелсон Семеду 57’
Ліонель Мессі 75’
24’ Ансу Фаті
34’ Ліонель Мессі
44’ Луїс Суарес
57’ Нелсон Семеду
75’ Ліонель Мессі

Натиск Барселони баски змогли стримати лише в першій половині стартового тайму. Та на 24-й хвилині господарі не встежили за Ансу Фаті – юніор вчасно відреагував на рикошет після передачі Мессі та переграв Роберто.

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А за 10 хвилин забив і сам аргентинець. Алавес невдало виконав штрафний і отримав блискавичний контрвипад: Пуч у штрафному суперника прийняв навіс Серхі, відкинув у район 11-метрової позначки на Мессі, а той утік від оборонця і завдяки хибному замаху переграв кіпера – 0:2!

Перед перервою ж рахунок узагалі став розгромним. Це Альба після пасу Мессі з глибини зіграв в один дотик на Суареса, а Луїс впевнено пробив головою у протихід Роберто.

У другому таймі сюжет матчу не змінився. Каталонці багато атакували та могли довести рахунок до геть непристойного. Проте, забили "лише" двічі. Спочатку Пуч низовим пасом у розріз створив момент для Нелсона Семеду, а той потужно пробив у дальню дев'ятку. А потім Мессі на дальній стійці замкнув простріл Альби.

Розгром Алавеса не змінив становище "блаугранас" у чемпіонаті. Вони набрали 82 очки та посіли підсумкове 2-ге місце. Натомість господарі опустилися на 16-те місце (39 пунктів), але зберегли прописку в еліті.

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