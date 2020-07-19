Мессі побив рекорд Хаві за кількістю асистів за сезон Ла Ліги

Нападник іспанської Барселони Ліонель Мессі підкорив чергове неймовірне досягнення. Тепер йому належить рекорд за кількістю результативних передач в одному сезоні Прімери.

Аргентинець оформив асист на Ансу Фаті на старті поєдинку 38-го туру проти Алавеса та оновив рекорд чемпіонату, повідомляє ESPN FC.

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Ця результативна передача стала для Мессі 21-ю у сезоні 2019/20 Ла Ліги. Тепер він є абсолютним рекордсменом, оскільки перевершив досягнення Хаві Ернандес. Екс-хавбек "блаугранас" оформив 20 асистів у кампанії 2008/09. До того ж, пізніше Мессі забив і свій черговий м'яч у Ла Лізі.

Нагадаємо, що аргентинський нападник також є власником рекорду за кількістю голів у Прімері впродовж сезону. У першості 2011/12 він забив 50 м'ячів.

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