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Мессі побив рекорд Хаві за кількістю асистів за сезон Ла Ліги

19:36 - Читать на русском
Мессі побив рекорд Хаві за кількістю асистів за сезон Ла Ліги
Мессі та Хаві / ФК Барселона

Нападник іспанської Барселони Ліонель Мессі підкорив чергове неймовірне досягнення. Тепер йому належить рекорд за кількістю результативних передач в одному сезоні Прімери.

 
Ансу Фаті 24’
Ліонель Мессі 34’
Луїс Суарес 44’
Нелсон Семеду 57’
Ліонель Мессі 75’
24’ Ансу Фаті
34’ Ліонель Мессі
44’ Луїс Суарес
57’ Нелсон Семеду
75’ Ліонель Мессі

Аргентинець оформив асист на Ансу Фаті на старті поєдинку 38-го туру проти Алавеса та оновив рекорд чемпіонату, повідомляє ESPN FC.

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Ця результативна передача стала для Мессі 21-ю у сезоні 2019/20 Ла Ліги. Тепер він є абсолютним рекордсменом, оскільки перевершив досягнення Хаві Ернандес. Екс-хавбек "блаугранас" оформив 20 асистів у кампанії 2008/09. До того ж, пізніше Мессі забив і свій черговий м'яч у Ла Лізі.

Нагадаємо, що аргентинський нападник також є власником рекорду за кількістю голів у Прімері впродовж сезону. У першості 2011/12 він забив 50 м'ячів.

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Теги
Іспанія Алавес - Барселона Барселона Барселона Хаві Хаві Ернандес Рекорди Ла Ліга Ліонель Ліонель Мессі
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