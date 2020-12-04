Барселона потрапила у справжню фінансову прірву за роки правління Жозепа-Марії Бартомеу.

Як повідомляє El Chiringuito TV, борги Барселони вже становлять 1 млрд євро. З них "блаугранас" мають повернути лише банкам 300 млн.

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Клуб вже просить відтермінувати усі виплати кредиторам і клубам, оскільки багато трансферів здійснювались на виплат.

Нагадаємо, влітку Барселона могла продати Ліонеля Мессі, у контракті якого прописана астрономічна сума відступних – 700 млн євро, проте жоден з клубів не може дозволити собі такий трансфер.

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