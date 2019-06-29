Барселона зацікавилась захисником Мілана Родрігесом

Захисник Мілана і збірної Швейцарії Рікардо Родрігес може продовжити кар'єру в іспанському гранді.

На радари Барселони потрапив Рікардо Родрігес, повідомляє Diario Sport.

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Каталонський клуб розглядає 26-річного захисника як конкурента Жорді Альби на лівому фланзі оборони. "Блаугранас" поки не надсилали запит "россонері", переговори можуть розпочатись вже наступного тижня.

Якщо трансфер відбудеться – це може вплинути на майбутнє захисника Динамо Віталія Миколенка. За інформацією ЗМІ, Мілан зацікавлений в послугах українця, який теж виступає лівому фланзі оборони.

В минулому сезоні Серії А Родрігес провів 35 матчів, в яких відзначився трьома асистами.

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